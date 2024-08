Il giorno del Mangia d’oro. Premiato Luca Venturi

L’appuntamento è per questa mattina alle 11.30, quando al teatro dei Rinnovati si svolgerà la cerimonia di premiazione del Mangia 2024. la più alta onorificenza civica. Il sindaco Nicoletta Fabio, alla presenza del Concistoro del Monte del Mangia e delle massime autorità cittadine, conferirà a Luca Venturi, inventore e promotore del Siena amards, l’importante riconoscimento per aver "contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo". Le medaglie di civica riconoscenza andranno, invece, all’Associazione culturale ’La Diana’, a Emilio Frati e a Paolo Goretti, "che si sono resi, con la propria opera, cittadini benemeriti".

La premiazione sarà preceduta, alle ore 10, dalla Messa Solenne in Duomo. Alle 11.30 gli squilli delle chiarine dei trombetti di Palazzo daranno il via alla cerimonia, con a seguire il saluto del sindaco, che passerà la parola a Cinzia Cardinali, per la presentazione dell’associazione culturale ’La Diana’, la cui candidatura è stata presentata dalle Accademie cittadine (Fisiocritici, Intronati, Rozzi). A seguire, Claudio Pepi introdurrà Emilio Frati, candidato dalla Contrada della Lupa. Giampiero Cito presenterà Paolo Goretti, la cui candidatura è stata proposta dalla Nobile Contrada dell’Aquila. La premiazione del Mangia 2024 sarà preceduta dall’intervento di Luca Palazzuoli, che illustrerà la vita e i meriti di Luca Venturi (candidatura proposta dalla Contrada del Drago). Riprenderà, poi, la parola Giampiero Cito per una presentazione legata ai Siena International Photo Awards, concorso fotografico il cui nome è indissolubilmente legato proprio a Luca Venturi. A questo punto interverrà il Sindaco, Nicoletta Fabio, che annuncerà i premi e li consegnerà agli insigniti, preceduta dagli squilli delle chiarine. A seguire, sarà sempre il primo cittadino a ringraziare le autorità, tutti gli ospiti e i due dipendenti comunali che hanno realizzato le pergamene per i premiati. Ancora i trombetti di Palazzo sanciranno, col suono delle chiarine, la chiusura della cerimonia.

La riunione del Concistoro si è tenuta lo scorso 22 maggio nella Sala del Capitano di Palazzo Pubblico e ha ratificato i premi destinati a personaggi o associazioni che hanno reso particolare lustro alla città, attraverso le proprie opere e alla propria attività professionale.