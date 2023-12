Il ’gioco del panforte’ a Torrita. Trentadue squadre in campo

Trentadue squadre formate da cinque giocatori, un panforte da lanciare alla ricerca della ’capanna’ decisiva e tanto divertimento. Da stasera a Torrita di Siena torna il torneo di gioco del panforte, edizione n. 15 e primo memorial Daniele Rubegni, che vede in prima fila la contrada Porta Gavina alla Casa della cultura. Un’iniziativa natalizia sempre molto apprezzata con tanti giocatori pronti a divertirsi (compresi gli ’specialisti’ in arrivo ogni anno da Pienza), tra uno spicchio di dolce e un sorso di vino liquoroso. Ma anche per chi non è in gara c’è l’occasione di passare serate diverse, facendo il tifo per gli amici in un gioco, che in Valdichiana e in Valdorcia ha la sua lunga tradizione, bello da partecipare ma anche da vedere. Finale domenica dalle ore 15. Premi per le prime otto squadre ma anche per il miglior marcatore e per chi ha realizzato il miglior punto ovvero la ’capanna’.

Luca Stefanucci