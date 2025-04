Il Gattopardo in scena con Vittoria Belvedere fra danza e parola

Era stato annunciato come "spettacolo a sorpresa". Poi il segreto è stato svelato. Per chiudere la stagione dei Teatri di Siena, il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli ha voluto unire recitazione, musica e danza in una summa portando in scena ’Il Gattopardo. Il ritorno di Angelica’.

Sul palco del Teatro dei Rinnovati (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17) l’attrice Vittoria Belvedere sarà protagonista di uno spettacolo di danza e parola firmato AidaStudioProduzioni, nato da un’idea di Elena Marazzita.

Ad affiancare la nota interprete e icona del cinema internazionale, lo stesso direttore artistico Vincenzo Bocciarelli (nel doppio ruolo del Principe Fabrizio di Salina e di Tomasi di Lampedusa) e il corpo di ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca.

Prendendo le mosse dalle indimenticabili scene della pellicola diretta nel 1963 da Luchino Visconti, saranno proposte le coreografie originali del film per rivivere l’atmosfera del romanzo attraverso i Gran Balli d’epoca sulle musiche di Nino Rota.

Secondo l’idea di Marazzita, "il capolavoro letterario di Giuseppe Tomasi di Lampedusa esce dunque dalle pagine del romanzo per approdare sul palco alla ricerca di Angelica, narrandone la vita, le passioni, i fallimenti, portando in scena ciò che non si è mai visto nel libro e mai letto nel film".

Sul palco brillerà l’atmosfera romantica del celebre romanzo ed emergerà il temperamento libero e forte di una donna che avrà la forza di affermarsi in un mondo fatto di potere, di ipocrisia, di vecchie usanze, di antichi privilegi proponendosi (forse involontariamente) come emblema di modernità.

Sabato alle 18,30 nel foyer del Teatro dei Rinnovati, Bocciarelli e Belvedere saranno a disposizione per il tradizionale incontro con il pubblico.