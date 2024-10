Il G7 del turismo fa tappa in treno a Monteriggioni

Il treno arriverà nel primo pomeriggio da Santa Maria Novella, per portare un pezzo del G7 del turismo anche in terra di Siena. Destinazione Monteriggioni, dove i partecipanti alla tre giorni fiorentina (dal 13 al 15 novembre) potranno respirare dopo la mattinata inaugurale "l’atmosfera di un borgo medievale", così più o meno recita la documentazione ufficiale. Sarà utilizzato un ’treno storico’, si indica nelle schede di accompagnamento, e sono vietate battute sulla linea ferroviaria Siena-Firenze che in molti tratti è effettivamente ancora quella ottocentesca, in attesa dei lavori parziali annunciati. Intanto sotto i riflettori finirà "quell’eccezionale esempio di architettura militare medievale" che è Monteriggioni.