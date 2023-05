Il duello C’eravamo (poco) amati

Il matrimonio non è stato nemmeno celebrato, in compenso il divorzio è fragoroso. Italia Viva e Azione litigano a livello nazionale, Italia Viva e Azione litigano a livello locale. Prima le dichiarazioni dell’ex premier Mattero Renzi: "A Siena c’è un ballottaggio aperto tra centrosinistra e centrodestra. Azione, con cui ci siamo divisi, ha fatto lo 0,8 per cento, noi l’8. Lì saremo decisivi". E di seguito Stefano Scaramelli: "Abbiamo raccolto raccolto l’8,63 per cento dei consensi dei cittadini senesi. Il progetto di Italia Viva voluto da Matteo Renzi nasceva così, per allargare e includere varie esperienze politiche e culturali".

A stretto giro la replica di Azione Siena, che parla di "stupefacenti dichiarazioni di Renzi e del suo scudiero locale Scaramelli in merito al presunto risultato di Italia Viva e Azione. Affermazioni menzognere e fuorvianti: Azione ha riportato in realtà l’1,26 per cento, Italia Viva in realtà un centinaio di voti, la somma delle preferenze dei quattro candidati di partito".