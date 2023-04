Il debutto da Fiorello Moka ospite sulla Rai

La cantante valdelsana Monica Docci, in arte Moka, fa ancora centro e mette a segno un bel colpo in uno degli spazi più gettonati di "Viva Rai2!", il programma di Fiorello in onda dalle 8 sulla Rai. Parliamo di ’E Viva il Videobox’, un momento fisso del palinsesto che racconta l’Italia dei mille talenti attraverso una carrellata di esibizioni e interventi originali in onda tutti i giorni con incursioni a sorpresa di personaggi noti. Monica, reduce da una delicata operazione, non si è persa d’animo e ha fatto un video cantando ’Mina’ per poi inviarlo a "Viva Rai2!" di Fiorello. Non lo ha fatto da sola riuscendo a coinvolgere tutta la Valdelsa. "Ho fatto un video – spiega - all’amica che era venuta a trovarmi, Giovanna Florio, naturopata di Casole d’Elsa che è anche una cantante jazz e blues e nel provino ha cantato ’Motocicletta 10 hp’ di Battisti e di Mina il brano ’Neve’. Così ha fatto parte del video box per Fiorello".

Moka ha coinvolto anche Emanuela Ferrando, cantate rock d’eccezione facendole un video mentre cantava gli Acdc. Non solo. Ha chiamato anche altri due artisti valdelsani: Roberto Fondelli e Bruno Pampaloni. I due hanno creato rispettivamente un sasso con l’immagine di Fiorello mentre canta e con la china il ritratto di Fiorello con lo sfondo di "Viva Rai 2!". Fiorello ha talmente apprezzato le opere che le ha registrate nel post trasmissione. Federica Mecacci del negozio ’Le Aly della luna’ ha regalato a Moka il vestito, poi è andato in onda il Videobox con le tre ragazze a cui è stato dato un grande spazio. Moka e Fiorello si erano già conosciuti al Karaoke nel 1992 e di questo hanno parlato a Roma quando si sono incontrati. Inoltre Moka sta preparando quattro nuovi singoli per l’estate 2023, è chiaro, senza mai abbattersi.

Fabrizio Calabrese