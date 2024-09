Il Costone sorride. Ottime indicazioni dal test con Prato

Buonissime indicazioni per il Costone nella seconda amichevole del precampionato, in programma mercoledì sera a Prato.

I gialloverdi, privi di Nasello, tenuto a riposo a scopo precauzionale, si sono confrontati con una delle grandi rivali della scorsa stagione. Ciò nonostante la partita ha rappresentato un test importante per capire il grado di preparazione del Costone. Nei primi minuti, è stato Iardella, nuovo acquisto dei pratesi, a mettere in difficoltà i gialloverdi, ma con il passare del tempo i ragazzi di Belletti hanno fatto valere la differenza di categoria e il migliore stato di preparazione, chiudendo le linee di penetrazione in difesa e accelerando il ritmo in attacco.

I punteggi dei singoli quarti sono stati: 16-15; 13-21; 16-21; 16-31, per un totale di 88-61 complessivo in favore del Vismederi. "Con gli Herons eravamo partiti meglio, l’approccio a questa partita è da migliorare - ha commentato coach Belletti -. Ad averci messo in difficoltà, in parte, è stata la difesa di cambi sistematici messa in campo da Prato, su cui avevamo ancora lavorato poco. Sono contento del gruppo che sta nascendo, vedo tanta voglia di lavorare. Devo ringraziare Bastone e Bruttini che hanno giocato più di quanto preventivato per l’assenza di Nasello. I presupposti sono buoni anche se dobbiamo migliorare tantissimo in difesa, ma la disponibilità dei ragazzi farà la differenza". Domani alle 18 è in programma un nuovo test, al PalaOrlandi: il derby con la Virtus.

AF