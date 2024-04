Il confronto si concentra sul ruolo di Tls

Saranno giorni caldi, quelli a venire, non per il meteo pazzo che rischia di condizionare anche il ponte del 25 aprile, ma per le nuove schermaglie politiche che già si prefigurano sul Biotecnopolo e in particolare sul ruolo di Tls. In attesa del testo ufficiale del nuovo statuto, dalle parti del Pd c’è già chi mette in guardia dai rischi di emarginazione di un soggetto di riferimento per il territorio, sul quale d’altro canto dalle parti della maggioranza più volte si sono alzate nubi nelle ultime settimane. In attesa del Piano industriale, per il quale la Fondazione Mps ha concesso altri tre mesi di tempo, proprio Tls sembra destinata a diventare un nuovo terreno di confronto politico, a margine (nemmeno tanto) del caso Biotecnopolo.