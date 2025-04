"Il Comune si è mosso con Roma?. Serve un’analisi sugli impatti"

Interrogazione del consigliere comunale Pd, Alessandro Masi (foto), sui dazi. "Il 27 febbraio si è tenuto il Consiglio comunale sul lavoro e, rispetto alle analisi e confronti svolti in quella sede, siamo già in un’altra fase, quella dei dazi degli Stati Uniti, la cui introduzione ha bruciato valore nelle Borse mondiali – scrive il consigliere Dem –. Questa nuova variabile preoccupa le imprese e aziende anche senesi, che lavorano con tutto il mondo. E mentre in Spagna il Governo ha stanziato 14 miliardi di euro a sostegno del tessuto economico nazionale, a Roma si balbetta e ci si limita ad annunciare trasferimenti di risorse del Pnrr e del Fondo di coesione per arginare questa piaga, ma di risorse nuove e strategie non v’è traccia".

E ancora: "Per Siena questa nuova variabile può avere un impatto negativo sul lavoro, sul potere di acquisto dei salari e sull’economia della città. C’è quindi bisogno di una riflessione urgente, per gli attori economici e l’opinione pubblica". Masi ha quindi chiesto: "Cosa pensa l’amministrazione di Siena, città a vocazione internazionale, dei dazi degli Usa? La giunta si è attivata con il Governo per comprendere gli impatti di questa manovra sull’economia anche della città e per richiedere possibili misure protettive specifiche? E’ stata fatta un’analisi dei possibili riflessi di questa manovra sul sistema economico e produttivo cittadino?".