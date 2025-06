Il Comune cerca nuovi spazi per il patrimonio letterario

L’Amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’acquisto di un immobile da destinare all’ampliamento della biblioteca comunale, con nuovi spazi dedicati alla lettura, al coworking e alla valorizzazione del patrimonio librario cittadino. L’edificio dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze della scuola di Viale Dante e avere una superficie compresa tra i 300 e i 420 mq. "L’attuale biblioteca situata sul viale delle Terme, non ha la possibilità di aumentare la dotazione libraria e non dispone di spazi ampi per poter organizzare delle attività come letture e presentazione di libri" – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli. L’intento è quello di rafforzare il "polo culturale" già costituito dalla scuola, Villa Simoneschi, il museo civico e il Teatro Caos, creando un luogo moderno e funzionale al servizio della comunità. L’immobile dovrà essere conforme alle normative urbanistiche, staticamente idoneo e dotato delle tecnologie necessarie. "Come avevamo anticipato con il programma di mandato sarà nostro impegno rivedere l’organizzazione della biblioteca che non è solo il luogo del libro, della lettura e dello studio ma un luogo di incontro, di rigenerazione interiore, di attrazione per giovani e anziani, famiglie e singole persone. In questo modo anche la biblioteca parteciperà alla produzione culturale della città, divenendo altresì anche un punto di riferimento per ricercatori e studiosi, e contribuendo a far entrare i libri nella vita di tutti i giorni dei cittadini" conclude la Sindaca Torelli. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di rigenerazione culturale e urbana che punta a rendere Chianciano Terme una città sempre più attrattiva per residenti, studenti, turisti e operatori culturali.

Anna Duchini