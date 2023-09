Il cinema è sempre magia Ottimo bilancio in Fortezza

SIENA

Un’ottima annata, per il Cinema in Fortezza. Nonostante gli ultimi spettacoli nel cartellone che si è appena concluso siano saltati per via della pioggia, le proiezioni nell’anfiteatro senese hanno registrato un incremento del venti per cento rispetto all’anno scorso. Con una media di 155 spettatori a spettacolo. Siamo lontani ancora dai tempi d’oro, se si considera che con i suoi circa 500 posti il cinema in Fortezza è la sala più grande di Siena, ma non sono mancati i sold out. La campagna lanciata dal governo Cinema Revolution è senza dubbio uno degli elementi che hanno trainato, secondo Auro Pasqualini, della Cooperativa Nuova Immagine che ne cura la programmazione: "Sicuramente l’aumento degli spettatori – commenta – è legato alla promozione che c’è stata sui film italiani e su quelli europei".

In pratica, gli spettatori pagavano 3,5 euro invece di 6 e il resto sarà poi restituito agli esercenti con fondi pubblici. Nonostante il prezzo agevolato, però, i campioni di incassi continuano a essere altri. A fare il tutto esaurito, infatti, è stato Barbie. Spinti dagli sconti, anche i film italiani di Bellocchio e Moretti si sono comportati bene, sopra la media ma comunque attorno alla metà dei posti disponibili.

Con la fine di agosto chiude quindi la sala più grande rimasta in città, dando appuntamento all’anno prossimo, mentre tra le sale ordinarie si sta ancora cercando una soluzione per il Terra di Siena International Film Festival, la cui ventisettesima edizione è in programma dal 26 al 30 settembre, ma non si sa ancora in quale cinema potrà svolgersi. Sono infatti ancora in corso le ultime verifiche da parte del Comune, che deve eseguire alcuni lavori di manutenzione nella struttura e non è detto che siano compatibili con la presenza di una grande manifestazione.

Proprio l’altro giorno gli organizzatori hanno consegnato a Venezia, nell’àmbito della Mostra internazionale d’arte cinematografica, il Seguso Award a Sergio Rubini, protagonista del nuovo film di Antonio Pisu Nina dei lupi, che dovrebbe arrivare proprio a Siena per un evento speciale con l’intero cast ospite. Nell’occasione è stata anche annunciata la conferenza stampa di presentazione del festival senese, che si svolgerà martedì prossimo proprio alla mostra del cinema di Venezia. Sperando che nel frattempo sia risolta la questione della location.

Riccardo Bruni