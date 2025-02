Il caso della strada 68. Interviene Michelotti

L’onorevole Francesco Michelotti ha annunciato che si interfaccerà nuovamente con il Ministero delle Infrastrutture sull’urgente questione della strada di collegamento tra la Valdelsa ed il mare, ovvero la 68. Si tratta di una delle arterie principali che collega diverse località del nostro territorio. L’obiettivo è quello di evidenziare le problematiche strutturali che affliggono questa importante via di comunicazione, con un impatto negativo sia sulla sicurezza dei cittadini che sul traffico veicolare. Tutto ciò recentemente è stato dimostrato anche da un crollo avvenuto nel mese di dicembre e le complicazioni che continuano a permanere.

La Strada 68 è una delle infrastrutture più datate della regione, risalente a decenni fa e negli ultimi anni ha mostrato segni evidenti di deterioramento. L’asfaltatura è spesso sconnessa, creando gravi disagi per gli automobilisti. La situazione è particolarmente preoccupante nel corso del tempo sono state molte le istituzioni che si sono interessate della questione, ma non si è mai arrivata ad una soluzione definitiva. Sicuramente la questione relativa all’ammodernamento della 68 sarà uno dei temi caldi della campagna elettorale.

L’onorevole Michelotti ha voluto anche chiarire che ora è di fondamentale importanza intervenire su questa strada anche per rendere competitivi i territori e sanare l’enorme gap infrastrutturale del territorio. Quello che resta è che la 68 viene utilizzata da numerosi pendolari che percorrono questa strada ogni giorno. C’è anche l’estate che si sta avvicinando e tutto il comparto che insiste sull’ambito turistico della Valdelsa e della Valdicecina utilizzerà questa arteria con grande frequenza. Che la strada rivesta un ruolo strategico per l’intero sistema viario locale è ormai chiaro e questo ha fatto la storia. Quello che manca è un intervento definitivo per metterla definitivamente in sicurezza.