Il candidato sindaco spiega: "Non abbiamo mai parlato di unione tra comuni vicini"

Arriva la smentita del candidato sindaco Piero Pii nata da un equivoco relativamente alla seratata del Teatro del Popolo del 27 settembre: "Ci tengo a fermare subito delle "voci di piazza" e chiarire subito la mia posizione e quella di tutta la nostra coalizione che non ha mai parlato neanche nei precedenti incontri di unione con i comuni limitrofi, qualsiasi essi siano. Le nostre idee e l’impegno che tanti colligiani stanno mettendo in questo grande progetto civico sono la sicurezza per tutti che Colle sarà sempre e soltanto la mia e nostra priorità in tutte le azioni che potremo perseguire se ci troveremo ad amministrare la città. Colle per noi deve diventare il nuovo perno della Valdelsa e siamo consapevoli che ne ha le caratteristiche".