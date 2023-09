Il balzo di Emma Villas a Siena in Borsa: da oggi le negoziazioni

È un passo importante per un’azienda in costante crescita, leader in Italia nel settore degli affitti brevi di ville e tenute di pregio. Emma Villas sbarca in Borsa, collocando 3,5 milioni di euro, il 13 per cento della capitalizzazione complessiva di 23 milioni di euro. Ieri Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per oggi.

"Nel corso degli anni – afferma il presidente Giammarco Bisogno – abbiamo dimostrato una crescita costante, anche in periodi economicamente complessi, focalizzandoci sulla bellezza del nostro Paese e sull’attrattiva unica della nostra offerta caratterizzata dalla qualità dell’accoglienza e delle strutture".

Ora questo importante passaggio, aggiunge Bisogno, che "rappresenta una tappa importante nel potenziamento del nostro percorso di espansione verso nuovi mercati ed è il risultato di una grande fiducia da parte degli investitori nel nostro progetto e nel nostro modello di business, basato sulla fidelizzazione dei clienti internazionali, relazioni esclusive con i proprietari, una solida rete di partner internazionali e un team coeso e capace. Siamo molto determinati e convinti che l’apertura al mercato del nostro capitale sia una tappa di ulteriore slancio imprenditoriale verso nuove sfide".

Il prezzo di collocamento è fissato in 3,30 euro per azione ordinaria, per un totale di 969.500 azioni, pari al 13,91 per cento del capitale. Il restante 86,09 per cento, per un totale di sei milioni di azioni, resta a Giammarco Bisogno. Il flottante raggiungerà quota 15,21 per cento assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe.