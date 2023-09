Il 29 settembre sarà Bright Night. Ricerca e scienza spiegate in strada

‘Ricercatori di talento hanno un impatto su crescita, salute e fiducia nella ricerca’: questo il significato di Bright, acronimo che, insieme a Night, dà il titolo alla Notte europea dei ricercatori, manifestazione annuale che si celebra in contemporanea in tutta Europa. E’ l’occasione per scoprire l’affascinante mondo della scienza e ricerca, che nasce e si sviluppa in ambito universitario e per una notte esce dai laboratori per andare in strada, a disposizione di tutti. In Regione la presentazione dell’evento che quest’anno cade il 29 settembre: tutto il mondo della ricerca è coinvolto, dunque a Siena in prima fila saranno Università degli Studi e Stranieri. Ci sono laboratori, dimostrazioni, esperimenti, mostre, visite e passeggiate scientifiche: a Siena più di 120 eventi dal 25 al 30 settembre, lungo un percorso cittadino che si snoda dai poli universitari San Niccolò e Santa Chiara Lab, fino a Piazza del Campo e Tartarugone. Le attività saranno declinate intorno al tema ‘Essereə umani’. Insieme a Bright Night l’Università degli studi terrà il PHD Graduation day, con ospite il fisico Alessandro Vespignani (foto), e Unistrasi chiuderà le iniziative del 29 con un laboratorio di danze coreane.