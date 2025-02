Il 24 capitani in Comune. Tante questioni sul tavolo

di Laura ValdesiSIENAL’incontro bis fra il sindaco Nicoletta Fabio e i capitani delle Contrade in Comune dovrebbe svolgersi il 24 febbraio. Un appuntamento importante in vista dell’imminente inizio della stagione di corse e di addestramento, visto che per le domande di iscrizione alle previsite dell’Albo c’è tempo fino al 6 marzo. Occorre affrontare alcune questioni organizzative e burocratiche. Qualche accorgimento in vista delle previsite alle Fornaci andrà sicuramente adottato. Probabilmente si parlerà dei quattro anni. La novità riguarda il fatto che possono rientrare nel listone degli aspiranti alla Piazza solo quelli nati entro il 10 giugno. E nessuno potrà calcare la pista di Monticiano e il fondo di Mociano prima di aver spento le candeline. Sul tavolo, con forte probabilità, anche la questione di rivedere i mezzosangue dopo le prove all’alba per arrivare alla Tratta con ancora maggiori sicurezze: avrebbe incontrato il gradimento dei dirigenti.

Intanto il Comune ha ribadito ieri in una comunicazione ai proprietari "che la documentazione richiesta per l’iscrizione dei cavalli (alla previsita dell’Albo, ndr) deve essere completa e integra. In particolare l’assicurazione deve contenere tutti i dati necessari per la sua verifica: contraente, massimali, cavallo assicurato, condizioni, eventuale quietanza di rinnovo.

di iscrivere il cavallo con il nome completo riportato sul documento identificativo (in particolare mettere AA se è riportato di seguito al nome). Resta inteso che le domande non potranno essere accolte fino al perfezionamento delle stesse".

La stagione delle corse – extra cavalli legati al Palio – comunque si avvicina. Perché sabato primo marzo i mezzosangue saranno in pista nel galoppatoio di Pian delle Fornaci ora gestito da Sigerico, grazie alla collaborazione con l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio. L’occasione per cercare di intuire se qualche rapporto è stato stretto ulteriormente in questi mesi, se altri invece si sono un pizzico raffreddati. E se ne sono stati creati di nuovi fra i fantini e le Contrade. Quindi tocca alle tradizionali corse in Val d’Arbia, a Monteroni, domenica 9 marzo organizzate dall’associaizone sportiva locale. Prima della maratona di previsite a Pian delle Fornaci per valutare gli aspiranti barberi il 14, 15 e 16 marzo.