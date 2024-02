Il 18 concerto di beneficenza

Grande concerto di beneficenza al Teatro Politeama di Poggibonsi. L’appuntamento è domenica 18 febbraio ma è necessario iniziare a prenotarsi per avere un posto in prima fila. Alle 11 in Sala Maggiore, la Banda sonora ‘La ginestra Città di Poggibonsi’ sarà l’indiscussa interprete di un evento davvero unico. Per la prima volta nella sua vita, la nota Associazione musicale, nata a Poggibonsi nel 2002, cura un concerto di beneficienza per la raccolta fondi a favore dell’associazione Emporio della solidarietà. Organizzazione no profit che si occupa di fornire beni di prima necessità alle persone in difficoltà economica del nostro territorio. Per informazioni 32882606 33.

Fabrizio Calabrese