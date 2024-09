II ’Teatrino di don Giotto’ torna in piazza

La prima del ’Teatrino di don Giotto’ va in scena questa sera alle 21 in piazza Pio II a Pienza. È una commedia in due atti che riporta a eventi del passato, nel filone della commedia un po’ triste ma non privo di divertenti battute. Il tutto a opera di protagonisti dilettanti, pientini che si preparano a lungo per presentarsi al pubblico, locale e non solo, per ottenere soddisfazione. Non solo, ma anche per dare continuità al Teatrino di don Giotto, il sacerdote che la pensò molti anni fa. Il testo e la regia sono di Cristiana Ciacci che guida l’attività teatrale dal 2011 coinvolgendo tanti pientini. Un susseguirsi di rappresentazioni che hanno riscosso un buon successo. Poi lo stop di tue anni causa Covid.

Dallo scorso anno la ripresa dell’attività. Che richiede un lungo lavoro di scrittura dei testi e delle parti. Poi ci sono le prove, la condivisione del copione, gli aspetti scenici, quello del gioco delle luci. Insomma un impegno vero e proprio per decine di persone. Tre serate, questa sera, domani e domenica, sempre con inizio alle 21, salvo il maltempo. In caso di pioggia, la rappresentazione sarà rinviata. Di seguito i protagonisti dell’edizione di quest’anno: Simona Chigiotti, Lucia Chieti,Federica Sparnacci, Carla Bai, Leonetta Chechi, Elisabetta Giannetti, Alfredo Biagiotti, Cesare Franci, Stefano Sbarluzzi Anselmo Barbi, Michelangelo Bai, Fabio Franci, Gianluca Tizzoni, Andrea Giorgi, Beniamino Biagiotti, Bianca Ndoci, Chiara Chechi con la voce di Giulia Rosati. Testo e regia di Cristiana Ciacci.

Massimo Cherubini