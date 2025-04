Igienizzazione. Pulizia di arredi. Getto di vapore a 140 gradi

Hanno preso il via gli interventi di pulizia e igienizzazione nel centro storico. Su richiesta del Comune, il gestore Sei Toscana ha iniziato a svolgere le attività di igienizzazione e lavaggio a vapore dei cestini, degli arredi urbani, dei cantoni, delle aree verdi e dei parchi gioco presenti dentro le mura. Le operazioni, che seguiranno un preciso calendario condiviso tra Comune e gestore, proseguiranno fino alla fine di ottobre. "Vogliamo dare grande attenzione al decoro e alla pulizia di tutta la città, a partire dal centro storico – dice l’assessore all’ambiente Barbara Magi –, soprattutto in un periodo di festività che vede questi luoghi particolarmente frequentati, oltre che dalla cittadinanza, anche da tanti turisti italiani e stranieri. Con il gestore abbiamo intenzione di monitorare costantemente la situazione e abbiamo condiviso un calendario puntuale di tutti gli interventi, così da assicurare pulizia e decoro per la nostra città".

Il Comune e Sei Toscana hanno attivato questo servizio che prevede l’utilizzo di una macchina di ultima generazione capace di pulire e igienizzare cestini, scalinate, arredi urbani, colonnini e panchine grazie a un getto di vapore acqueo alla temperatura di 140 gradi centigradi. Un sistema di pulizia innovativo, sostenibile e a impatto zero, anche per arginare l’esternalità dei piccioni che affollano alcuni punti critici del centro, contribuendo alla loro igienizzazione. Gli interventi saranno ripetuti anche nelle prossime settimane, secondo un preciso calendario stabilito dall’ufficio ambiente del Comune in accordo con Sei Toscana.