Ieri e oggi i lavoratori sono di nuovo in produzione. A gennaio altre dieci giornate di cassa integrazione

Ieri i lavoratori dello stabilimento Beko di viale Toselli sono rientrati al lavoro dopo la lunga pausa delle festività natalizie. Saranno in produzione anche oggi, poi ci sarà un nuovo stop perché nel mese di gennaio sono in calendario dieci giornate di cassa integrazione. I 299 dipendenti del sito senese, considerati "esuberi" dalla multinazionale turca, intendono portare avanti la mobilitazione a oltranza. Oltre al presidio permanente davanti alla fabbrica, domani una delegazione di circa 30 lavoratori sarà in piazza a Livorno per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, mentre il 20 gennaio è la data fissata per la manifestazione a Siena: è previsto un corteo con un percorso che da viale Toselli arriverà alla Stazione ferroviaria, bloccando il traffico. Il tutto, in attesa di novità sul fronte ministeriale.