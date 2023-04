I ’Visionari’ di Giannelli per Siena Mondino e Freitas, mostre a Pasqua

Il centro storico di Siena si trasforma di nuovo in una galleria d’arte a cielo aperto, per la mostra ‘Visionari’ di Emanuele Giannelli, visitabile da oggi fino al 16 giugno. Installazioni monumentali popoleranno la città, sviluppandosi tra Porta Romana, le Logge del Papa, il Cortile del Podestà, la Torre Malavolti, mentre un corposo nucleo di sculture sarà allestito negli spazi dei Magazzini del Sale. Inaugurazione domani alle 11, invece, per la mostra ‘Start: un incessante inizio’, che raccoglie oltre trenta opere di Aldo Mondino, allestita negli spazi di Palazzo Squarcialupi, dove rimarrà fino al 9 luglio. Stamani la presenteranno la curatrice Vittoria Coen insieme a Antonio Mondino, fondatore Archivio Aldo Mondino, e Lucia Cresti, presidente della Fondazione Santa Maria della Scala. Sempre al Santa Maria della Scala è allestita anche la mostra ‘Twofold’ di João Freitas, a cura d Esther Biancotti e Jacopo Figura. Un’esposizione che si sviluppa su diversi livelli: al piano terra, nella sala dell’ex refettorio, sono proiettati a ciclo continuo tre video che mostrano una mano che estrae fazzoletti di carta da una scatola; al piano inferiore, un video proietta l’analogo gesto compiuto estraendo asciugamani di carta. Il fruscio della carta risuona nell’intero spazio e il processo genera una sovrapposizione di forme con un suggestivo effetto di ciclicità. La mostra rimarrà visitabile fino al 6 maggio tutti i giorni dalle 10 alle 18. C’è tempo fino al 19 maggio per visitare negli spazi della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti la mostra ‘Doppio senso 2’, dedicata a Italo Calvino e curata da Elisabetta Olobardi, Antonella Pieraccini, Beatrice Pulcinelli, Simonetta Zanuccoli. Una collettiva di trentasette artisti che hanno realizzato opere in forma di libro, fatte a mano in copia unica, ispirandosi ai testi dello scrittore. La mostra rimarrà chiusa per il giorno di Pasqua.

A rimanere aperta anche per Pasqua e Pasquetta sarà invece la Pinacoteca Nazionale, dalle 9 alle 13.30, che annuncia inoltre l’imminente rientro nelle sale museali del Crocifisso di Ambrogio Lorenzetti, a seguito di un importante intervento di restauro iniziato circa due anni fa grazie al contributo di Friends of Florence. "Evento molto atteso - commenta il direttore Axel Hémery - che si inserisce nelle iniziative in programma".

Riccardo Bruni