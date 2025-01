I teatri della provincia ripartono. Stasera primo spettacolo ai Rozzi

Una settimana ricca di emozioni per gli appassionati del teatro. Dopo la pausa delle feste, ripartono le varie programmazioni delle rassegne su tutto il territorio provinciale.

A Siena la stagione riparte stasera al Teatro dei Rozzi, dove alle 21 (e in replica domani alla stessa ora) Daniele Pecci porterà in scena ‘Divagazioni e delizie’, un testo di John Gay formato totalmente da scritti di Oscar Wilde (romanzi, brevi racconti, commedie, saggi, lettere o semplicemente aforismi). Ai Rinnovati la programmazione riprenderà invece venerdì 10 con ‘L’Ebreo’, una storia che prende spunto dalle leggi sulla discriminazione razziale emanate dal regime fascista, che portò molti ebrei a intestare le loro proprietà a prestanome fidati per salvare i loro beni materiali da presumibili espropri. Cosa succede quando dopo tredici anni uno di loro ritorna per farsi restituire tutto? In scena Nancy Brilli, affiancata da Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga, in questo testo di Gianni Clementi per la regia di Pierluigi Iorio.

Giovedì 9 alle 21 al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa va in scena ‘L’anatra all’arancia’, un classico della commedia, di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, per la regia di Claudio Greg Gregori.

Sabato 11 alle 21 riprende anche la stagione del Teatro Mascagni di Chiusi, con il concerto di Paul Gazebo ‘The Showcase’, un viaggio fra i successi e i ricordi dell’artista, attraverso la sperimentazione elettronica tra anni Settanta e Ottanta, fino ai suoi grandi successi pop. Stesso giorno anche per la ripartenza della programmazione al Pinsuti di Sinalunga, che sabato propone ‘L’amore che (non) move il sole’, di e con Beppe Allocca, impegnato in un monologo che racconta la vita di Galileo.

E sempre sabato alle 21.15, alla Sala Polivalente ex-Macelli di Montepulciano, l’Arteatro Gruppo presenta ‘Frontiera Due’, spettacolo di prosa con Alessandro Zazzaretta che ne ha anche curato l’adattamento teatrale dall’omonimo romanzo di Giulio P. Baricci, con commento musicale affidato a Francesco Diodato (sax soprano), Marcello Rossi (basso), Ugo Sani (pianoforte) e allo stesso Baricci alla chitarra. Per la stagione del Poliziano in trasferta agli ex-Macelli (causa lavori), appuntamento poi all’insegna della commedia, domenica 12, con ‘Secondo lei’, spettacolo dedicato al punto di vista femminile, scritto e diretto da Caterina Guzzanti, alla sua prima regia, che lo interpreta insieme a Federico Vigorito.

Riccardo Bruni