I talenti del Franci con le suonate di Bach in Pinacoteca

Domani alle 17.30 in Pinacoteca si terrà il concerto ’Sei suonate à cembalo certato è violino solo’ di Johann Sebastian Bach a cura degli allievi del Conservatorio. Si tratta del secondo di tre appuntamenti con la grande musica classica in programma con protagonisti i giovani talenti e maestri dell’istituto Franci. L’appuntamento che si terrà nella sala delle colonne nel contesto dell’arte cinquecentesca di Sodoma e Beccafumi è interamente dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach e avrà come protagoniste Chiara Zanisi, al violino, e Giulia Nuti, al clavicembalo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.