"I sistemi produttivi della Valdelsa". Gli studenti diventano professionisti

Seminario "I sistemi produttivi della Valdelsa" all’IPSIA Cennini - Colle Val d’Elsa con Savet, Fonderie Valdelsane, Elletipi, Progetto Group, Itla.

Il 22 gennaio, a seguito dell’avvio del Festival TerritorImpresa, si è tenuto un seminario all’IPSIA Cennini moderato dal prof. Giuseppe Lotti – Dida Università di Firenze per la presentazione di 5 realtà produttive del territorio.

Il seminario, un momento di dialogo e scoperta, ha visto la presenza di due classi quinte che nei prossimi mesi visiteranno alcune imprese coinvolte (Itla, Marchesini Group, Fonderie Valdelsane, Elletipi, Progetto Group) per conoscere da dentro le realtà produttive.

In Val d’Elsa, territorio unico che unisce bellezza naturale, tradizioni storiche e solida vocazione industriale, si trova l’IPSIA Cennini, una scuola superiore professionale che rappresenta un ponte ideale tra formazione e mondo del lavoro. Tra i percorsi formativi, l’IPSIA Cennini spicca per l’indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica", che prepara gli studenti a diventare professionisti competenti e richiesti nel mercato del lavoro. Questo percorso non si limita a fornire una solida base teorica, ma punta a sviluppare competenze pratiche grazie all’uso di laboratori tecnologicamente avanzati.

Una delle caratteristiche che rende l’IPSIA Cennini un’eccellenza è il suo stretto legame con le industrie della Val d’Elsa. Grazie a collaborazioni consolidate con imprese della Val d’Elsa, gli studenti possono partecipare al progetto di apprendistato duale di primo livello, il cui spirito e finalità rientrano perfettamente negli obiettivi del Festival.