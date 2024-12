I sanitari del policlinico delle Scotte in missione in Uganda e Kenya. Un aiuto nei reparti neonatali

Prosegue il grande impegno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nell’àmbito della cooperazione internazionale. Tra novembre e dicembre si è svolta una missione in Uganda e in Kenya da parte di operatori sanitari che hanno svolto azione di sostegno ai professionisti locali in Uganda e in Kenya. "Nella formazione specifica – afferma il dottor Stefano Zani, referente della cooperazione internazionale dell’Aou Senese – sono stati coinvolti circa 80 operatori sanitari locali e molti altri sono stati attivati con la formazione sia in sala parto che nei reparti di Neonatologia e patologia Neonatale". Alla missione, oltre al dottor Zani, ha partecipato la dottoressa Barbara Tomasini, direttrice della Terapia intensiva neonatale dell’Aou Senese.