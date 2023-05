"I rapporti con il Governo utili per Siena"

Prosegue senza sosta il filo diretto tra il centrodestra senese e il governo. Ieri è stato il turno di Maria Tripodi, sottosegretario al ministero degli Affari esteri in quota Forza Italia, a Siena per sostenere Nicoletta Fabio. "Siamo stati ripetutamente derisi – ha sottolineato la candidata sindaco –, con un’ironia non particolarmente simpatica, per quelle che sono state definite passerelle di ministri ed esponenti del governo in carica. Ma questa interlocuzione sarà utile domani, con me sindaco, a tutti i cittadini di Siena, anche a coloro che oggi ironizzano. La mia squadra verrà costruita in base a competenze ed esperienza. L’importante è recuperare la voglia dei cittadini di andare a votare, un segno di responsabilità che darà maggiore peso a chiunque uscirà vincente".

"Sono sicura che Nicoletta riuscirà a vincere questa sfida – ha aggiunto Tripodi –, importante per Siena ma anche per l’intera coalizione di centrodestra. A differenze dell’altra parte del campo, noi vediamo la politica come servizio alla città e ai suoi abitanti, e Nicoletta Fabio è l’ennesima dimostrazione di questo nostro modo di pensare: preparata, appassionata della sua città. Quando si ha la fortuna di avere rapporti con rappresentanti di un Governo molto attento ai territori e alle esigenze delle nostre città, critiche e ironie non reggono".

"Con l’imprinting di Tajani – ha aggiunto – abbiamo fatto della Farnesina una casa di vetro aperta anche agli amministratori, che possa essere di supporto in materie come valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e diplomazia pubblica. Opportunità enormi per i territori, in grado di supportare le eccellenze di un tessuto produttivo come quello senese".

Andrea Talanti