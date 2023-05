I patti chiari di Gingillo "Tutto l’inverno per parlare Se i fatti ora non tornano agirò di conseguenza"

di Laura Valdesi

SIENA

Gingillo, a differenza di Scompiglio e Tittia, è in pista nei paliotti, adesso si trova a Legnano, e in provincia.

"Una cosa giusta. Qualche corsa mi piace farla durante la primavera, sentire i cavalli come vanno. E poi siamo atleti, l’agonismo serve, come misurarsi con gli altri. Senza esagerare".

Che Giuseppe Zedde abbia un carattere riservato si sa. Ma dall’inverno ad ora sei apparso più indecifrabile dei tuoi colleghi nelle strategie.

"E continuo così! Battute a parte, ho sempre detto alle dirigenze che i colori li guardo e anche i rapporti passati ma se qualcosa non torna alla fine faccio il fantino. E guardo al cavallo più che ai rapporti. Nessuno deve dare niente per scontato, né devo farlo io".

Chiaro e forte: se le cose tornano...

"Se c’è una convergenza di interessi, a me piace il cavallo e la Contrada mi monta, benissimo. Altrimenti devo scegliere un soggetto di qualità per vincere non c’è via di mezzo. C’è stato tutto l’inverno per parlare, se i fatti non tornano uno agisce di conseguenza".

Com’è andata per Gingillo l’estrazione?

"Poteva andare meglio ma anche peggio. Dai, non ci lamentiamo".

Torre e Chiocciola, entrambe estratte: il rapporto c’è.

"Sì, c’è".

Il capitano dell’Onda ha sempre sottolineato la considerazione nei tuoi confronti.

"Buoni rapporti con l’Onda".

Oltre a quelle tradizionali dunque altre strade aperte.

"Se toccano i cavalli buoni dove ho un rapporto bene, sennò devo cercarli in Contrade dove ho creato nuovi legami".

Tittia ha detto che vuole dentro tutti i cavalli migliori, da Violenta a Tale: concordi?

"Eccome. Più cavalli buoni ci sono e più possibilità di montarli ci sono. Se fai un lotto in alto anche quelli sotto le punte ti permettono di giocartela, se è basso è più difficile trovare soggetti positivi nelle seconde linee".

Scompiglio, alla domanda se lui ha una squadra, ha detto ’il parco Contrade non è quello del 2022. Diciamo che uno ci prova’. Gingillo ha una sua squadra?

"Ho buoni rapporti con Contrade e colleghi. L’anno scorso numericamente avevo più Contrade in cui indossare un giubbetto in caso di cavallo da corsa".

Prima telefonata dopo l’estrazione: dirigenti o amici?

"L’ho vista in diretta sul telefono, ero a Fucecchio. Dopo il telefono ha cominciato a squillare. Dirigenti".

Fioretti: ti sei attrezzato?

"Per ora no, magari se vedo qualche segno...".

Domenica corri a Legnano.

"Ho cavalli nuovi, chi ripresenta gli esperti è più avvantaggiato. Ho fatto le due corse di preparazione, sono andati abbastanza bene".