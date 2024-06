I nuovi consigli comunali. Tutti gli eletti nei territori. I rappresentanti dei cittadini per i prossimi cinque anni

Ecco tutti gli eletti nei consigli comunali della provincia, eccetto quelli di Chianciano Terme e Montepulciano (vedi pagina 2) e di quelli della Valdelsa e del Chianti (vedi pagina 15)

ABBADIA SAN SALVATORE

Sindaco Niccolò Volpini. Volpini sindaco: Alessandro Pasqualini, Francesca Mariottini, Lia Simonetti, Luciano Forti, Elisa Sacchi, Lucilla Romani, Giorgio Rossi, Leonardo Di Fiore. Uniti per cambiare: Giacomo Bisconti, Viola Cosimi. Insieme: Silvio Carli, Cinzia Mammolotti.

ASCIANO

Sindaco Fabrizio Nucci. Scelgo Asciano: Laura Di Banella, Claudio Bardelli, Mattia Mangone, Enrica Ercoli, Roberto Orlando, Alessandro Sampieri, Marcello Pastorelli, Alessandro Fagnani. Idea Comune: Daniele Parri, Manola Biagi, Nicola Emser, Carlo D’Abrosca.

BUONCONVENTO

Sindaco Riccardo Conti. Centrosinistra uniti per Buonconvento: Elisabetta Borgogni, Diego Ciani, Massimiliano Fanti, Alessandro Guazzelli, Daniele Mariotti, Liuba Alessandro Poggialini, Sara Poggialini, Giulia Rovetini. L’alternativa: Fabio Papini, Vanessa Pernici, Riccardo Machetti, Elisabetta Nardi.

CASTIGLIONE D’ORCIA

Sindaco Luca Rossi. Centrosinistra per Castiglione d’Orcia: Lorenzo Armeni, Flavia Maggi, Tiziana Barone, Enzo Rotellini, Vinicio Barni, Michelangelo Lorenzoni, Moreno Bucci. Presenza attiva: Giuseppe Antipasqua, Catia Prezzolini, Evelise Di Donato.

CETONA

Sindaco Roberto Cottini. Centrosinistra progetto comune: Diego Guerri, Pietro Venturini, Gianfranco Torroni, Valentina Borini, Daniele Graziani, Cristina Balducci, Daniele Bronco. Cetona e Piazze in Comune: Antonello Niccolucci, Giorgio Socciarello, Marina Lodi.

CHIUSDINO

Sindaco Luciana Bartaletti. Sviluppo sostenibile Insieme Chiusdino: Giulia Baffetti, Caterina Landi, Sofia Paradisi, Andrea Scaleggi, Mersida Shytani, Edin Skrebo, Filippo Socci. Per Chiusdino Oporti sindaco: Francesco Oporti, Marco Figura, Cinzia Scarpelli.

MONTERONI D’ARBIA

Sindaco Gabriele Berni. Monteroni per il futuro: Elena Meiattini, Marco Romi, Riccardo Farnetani, Rossana Pallassini, Giulio Poesini, Michela Riccucci, Giulia Dionisi, Fabrizio Padrini. Monteroni aperta: Mauro Galeazzi, Ilaria Vallone, Niccolò Bari. Cambiamo Monteroni: Linda Priori.

MURLO

Sindaco Davide Ricci. Insieme per Murlo: Mario Calò, Pippo Lambardi, Francesco Bonghi, Martina Squillace, Claudia Culivicchi, Giulio Silvestri, Alice Stabile. Vivere Murlo: Fabrizio Roncarà, Valentina Romagnoli, Cristina Casagrande.

PIANCASTAGNAIO

Sindaco Franco Capocchi. E’ l’ora di Piano: Enzo Piccini, Massimo Santelli, Antonio Sinibaldi, Nicola Tondi, Domenico Giglioni, Alessandro Bocchi, Fabiana Ciancimino, Claudia Vagnoli. Oltre il Ponte: Marco Bagno, Leila Scapigliati, Alessandro Guerrini, Fabio Landi.

PIENZA

Sindaco Manolo Garosi. La Piazza: Amedeo Rosignoli, Gianluca Tizzoni, Francesco Martini, Andrea Giorgi, Edoardo Marini, Lorenzo Pallecchi, Luigi Lizzi. Insieme in Comune: Virno Mangiavacchi, Iacopo Anselmi, Marta Casiroli.

RADICOFANI

Sindaco Francesco Fabbrizzi. Oltre per Radicofani e Contignano: Fausto Cecconi, Erica Cesaretti, Federico Ciacci, Arianna Cortini, Filippo Goracci, Valter Pascucci, Mario Cherubini, Giuseppe De Luca, Giancarlo Faedda, Franca Romagnoli.

RAPOLANO TERME

Sindaco Alessandro Starnini. Futuro per Rapolano Terme: Gianna Trapassi, Giulia Russo, Lorenzo Tessitori, Lorenzo Rossi, Alessandro Tei, Mattia Prosperi, Sara Di Crescenzio, Lorenzo Neri. Centrodestra Rapolano: Lucia Marraudino,

SAN CASCIANO DEI BAGNI

Sindaco Agnese Carletti. Scelgo San Casciano: Nicola Rocchi, Federica Damiani, Luciano Rossi, Gilberto Fastelli, Alessia Picchieri, Fabio Fabbrizzi, Paolo Monelli, Iuri Nutarelli, Orietta Perretti, Pier Francesco Guccione.

SAN QUIRICO D’ORCIA

Sindaco Marco Bartoli. Per il futuro di San Quirico: Juri Zali, Mady Martorelli, Federico Formichi, Yuri Sassetti, Sabrina Rossi, Mihai Dragusanu, Davide Zamperini. Pci: Claudio Cresti, Laura Bottai, Nicola Bettollini.

SINALUNGA

Sindaco Edo Zacchei. Centrosinistra per Sinalunga: Giulia Giometti, Elisabetta Valentino, Francesco Lunghini, Lisa Cencini, Davide Bianchini, Mailinda Setito, Leopoldo Fei, Mario Mariottini, Cosetta Pericoli, Duccio Nannotti, Ester Ricci. Alleanza per Sinalunga: Mattia Savelli, Tatiana Roggi, Rebecca Papa, Marco Bartolini. Angelina per Sinalunga: Angelina Rappuoli.

SOVICILLE

Sindaco Giuseppe Gugliotti. Insieme per Sovicille Gugliotti sindaco: Antonino Barillà, Catia Gorelli, Roberta Pacini, Marco Pagni, Federica Parrini, Roberto Partini, Serena Signorini, Damiano Sonnini. Michela Guerrini sindaco: Michela Guerrini, Carmelinda Mancuso. Svolta a sinistra: Loretta Valenti. Sovicille Nuova: Alessandro Pallassini.

TORRITA DI SIENA

Sindaco Giacomo Grazi. Centrosinistra per Torrita di Siena: Sandra Beligni, Silvia Pellegrini, Andrea Saletti, Nico Bartalini, Nico Faralli, Giancarlo Santoni, Luca Bigozzi, Benedetta Bianchini. Torrita Insieme: Diego Canapini, Emanuele Andreucci, Alida Damen. Torrita Futura: Giorgio Bastreghi.