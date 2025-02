I motivi della scelta: "Si sta bene a Siena. A misura di studente"

Un grande risultato quello dell’università nella due giorni di Open Day per le immatricolazione dell’anno accademico 2025-26. Numerosissimi gli studenti delle scuole superiori che hanno deciso di visitare le varie facoltà di Unisì e che stanno optando per proseguire gli studi a Siena. "Consiglierei Siena perché è una città a dimensione di studente - ci dice Riccardo Santoni dottorando alla facoltà di Economia e Commercio - è una città in cui è facile stringere nuove amicizie e creare gruppi di studio per amicizie solide. Sono anche uno studente tutor e consiglierei questa esperienza a tutti anche perchè è bello poter dare una mano e ridurre le distanze da studente a professore. Per questa due giorni ho visto tanti ragazzi interessati e tanta partecipazione, speriamo di vedere più ragazzi possibile il prossimo anno". Ma c’è anche chi Siena l’ha scoperta con lo scorrere degli anni: "Consiglierei Siena, perchè è un bella realtà molto articolata da scoprire soprattutto anche attraverso le associazioni studentesche - afferma Gabriel Ciorcila - riguardo a queste giornate di Open Day posso dire, sicuramente meglio del mio che fu a distanza nel 2020 (ride ndr), abbiamo visto tanti ragazzi con voglia di venire a studiare qui e speriamo che siano tanti". Una facoltà molto importante sicuramente tra le più numerose dell’Ateneo è quella di Economia in Piazza San Francesco, dove durante gli Open Day tanti giovanisono venuti a visitare il presidio. "Noi veniamo da Foiano della Chiana e Monte San Savino e siamo venute per osservare la facoltà di Economia che è quella che ci piacerebbe fare - affermano Melissa Terrosi e Rachele Redi, due studentesse venute agli Open Day di Unisi - sicuramente l’offerta formativa è di ottimo livello e l’Università ha un ottimo programma internazionale seppur quello resta soggettivo, in base alle esperienze che ognuno vuole fare. Sulle case non abbiamo ancora guardato, in quanto essendo comunque abbastanza vicine dobbiamo ancora valutare se fare le pendolari o trasferirsi qua a Siena". D’accordo sulla buona riuscita dell’orientamento è anche Maria Luisa Valacchi, responsabile del Presidio San Francesco: "E’ andata benissimo, grande partecipazione e speriamo di aver fatto capire ai futuri studenti che questo è un luogo adatto alle loro necessità. Una città tranquilla fatta per chi studia e adatta anche a chi si vuole fermare per costruire il proprio futuro qui post Università".

Matteo Cappelli