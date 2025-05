Un pomeriggio in rosa. L’arrivo in Piazza, i passaggi a Sinalunga e sulle strade bianche

Una corsa straordinaria richiede misure straordinarie: la macchina organizzativa del Giro d’Italia ha acceso il motore già da un po’, ma è inevitabile che domani la città possa vivere qualche disagio, per l’arrivo della carovana rosa all’ombra della Torre. Fastidi e impicci che, come ha sottolineato il sindaco Fabio, possono essere sopportati a fronte del ritorno, economico e di immagine che Siena, con orgoglio, avrà dall’arrivo nella Conchiglia della nona tappa della Corsa Rosa. Nel tracciato, che partirà da Gubbio (alle 13,05) e si snoderà su 181 km, con un dislivello di 2500 metri, e cinque tratti di sterrato, noti per il passaggio della Strade Bianche, i ciclisti taglieranno il primo traguardo volante al km 45, a Mercatale, per poi affrontare il primo Gran Premio della Montagna, la Cima, categoria 3.

Il secondo traguardo volante sarà a Sinalunga, al chilometro 91,6; il secondo Gpm, di categoria 4, a San Martino in Grania. Dieci chilometri prima degli sterrati, il primo a Monteaperti, di 600 m e quello di Colle Pinzuto di 2,4 km, dove il passaggio delle star del ciclismo è previsto tra le 16,44 e le 17,06; a Monteliscai la corsa dovrebbe arrivare tra le 16,45 e le 17,08 prima di toccare strada Chiantigiana, strada di Scacciapensieri, bivio le Tolfe, via Nazareno Orlandi, via Ugo La Malfa (sovrappasso viale Bracci), via Aldo Moro. A San Miniato (zona Università) il Giro è previsto tra le 16,51 e le 17,14, con passaggi in strada di Vico Alto, sottopasso viale Giovanni Paolo II, strada di Vico Alto, sovrappasso Ferrovia, strada di Vico Alto, viale Sclavo, via Fiorentina, strada dei Cappuccini, strada di Collinella, strada di Pescaia.

Poi lo strappo di via Santa Caterina e l’arrivo in piazza tra le 17 e le 17,24. Proprio per permettere l’inedito passaggio, domani, sarà la chiusa la strada di Scacciapensieri dalle 13 circa fino al termie della manifestazione. Altri divieti riguardano la sosta nei posteggi di via Veneto e negli spazi dell’ex campino di San Prospero dalle 14 di oggi fino alle 24 di domani. Sosta vietata, anche in via Fontebranda e via Esterna Fontebranda. Per andare incontro alla comunità sono state individuate nuove aree parcheggio Il supermercato Coop di via delle Grondaie metterà a disposizione 480 posti auto (14-22), mentre Acquedotto del Fiora, Estra e Terrecablate apriranno il loro parcheggio di viale Toselli, offrendo ulteriori 100 posti. Il Comune ha previsto anche un rafforzamento del trasporto pubblico: la zona Sud sarà servita dalle linee Pollicino 51, 52 e 54, potenziate con più corse.

Nella zona Nord sarà operativo un servizio di due navette su percorsi distinti (10-15,30 e 17,30-20), con frequenze comprese tra i quindi e i trenta minuti: la navetta ‘Bartali’ collegherà le Scotte, viale Bracci e piazza del Sale, la navetta ‘Coppi’, dalla rotatoria di via Raimondo da Capua, percorrerà via Giovanni Paolo II fino a piazza del Sale. Ci saranno, per le navette, due coppie di fermate supplementari, in viale Giovanni Paolo II (in prossimità del Fiumino) e nel tratto compreso tra la rotatoria con la Cassia Nord e quella con viale Giovanni Paolo II. Il Giro d’Italia è trasmesso in diretta tv sulla Rai e in streaming su Raiplay. La corsa è trasmessa anche da Eurosport, Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Dsazn, Sky Go, Now Tv e Discovery+.