I dipendenti tra i beneficiari degli utili

I dipendenti di Terrecablate tra i beneficiari degli utili annuali. La società di telecomunicazione senese ha stretto un nuovo patto con i propri dipendenti, premiando l’attaccamento al lavoro e l’impegno per lo sviluppo della società: anche loro parteciperanno alla divisione degli utili annuali, una forma di compartecipazione prevista per legge e che è una novità nel campo dei rapporti di lavoro italiani.

E’ un accordo di secondo livello con le sigle sindacali che avrà valenza di due anni. In particolare, per i prossimi due anni ai dipendenti verrà corrisposto il 20 per cento degli utili di esercizio conseguiti. Un contratto in virtù del quale il datore di lavoro si impegna a distribuire, in aggiunta al pagamento dello stipendio normale, una parte degli utili netti, senza partecipazione alle perdite. L’accordo è stato raggiunto grazie alla collaborazione delle rappresentanze sindacali Cgil Slc e Cisl Fistel nelle persone di Samuele Bernardini ed Angelo Betti e con l’apporto del consulente del lavoro Sofia Turchi.

"Terrecablate quest’anno compie 20 anni di attività – spiega l’amministratore unico Marco Turillazzi -, se è cresciuta e oggi è tra le aziende floride della provincia è merito anche di chi si è impegnato ogni giorno svolgendo al meglio il proprio lavoro. Crediamo nella politica di partecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale, abbiamo colto questa opportunità che ci dà la normativa per inserire anche i nostri lavoratori tra i destinatari dei ricavi netti di esercizio".

Terrecablate conta su 28 dipendenti a tempo pieno, è una società commerciale con soci i 35 Comuni della provincia di Siena rappresentati dal Consorzio Terrecablate. Da 4 anni è diventata società benefit, trasformazione che ha consentito di promuovere progetti solidali per lo sviluppo ed il benessere del territorio di riferimento.