I corpi in mostra di ’Still close’. Il progetto alla Galleria Olmastroni

A Siena, per tutto il mese di marzo, sarà possibile visitare l’esposizione fotografica ’StillClose’, un modo per parlare di "corpografia contemporanea". Da domani al 30 marzo la galleria Olmastroni di Siena ospiterà "StillClose", progetto fotografico di Elvio Pierattini e Marianna Porro. Curatore della mostra è Francesco Nannoni. Si tratta di un reportage sulla "corpografia contemporanea" con un’esposizione che pone al centro il corpo nudo, la pelle, come diario dell’unicità individuale.

Un’armonia dell’imperfezione che celebra le differenze e restituisce la bellezza dell’autenticità. "Stillclose" postula la creazione di contesti apparentemente invisibili, nascosti, intimi, resi sensibili alla coesistenza e al valore della diversità, assicurando a ciascun soggetto eguaglianza di rappresentazione, nel pieno rispetto di ogni orientamento o attitudine individuale. Il percorso fotografico invita alla riscoperta di un’estetica che abbandona modelli illusori per promuovere la percezione del corpo reale, imperfetto e unico, luogo in cui ciascuno costruisce e afferma la propria identità, sia in termini individuali che collettivi. Corpografie genera un corpo a corpo poetico con l’arte.

Elvio Pierattini inizia ad occuparsi di fotografia e video arte sin da giovanissimo concentrandosi sull’arte figurativa. Il cardine dello studio fotografico è la corporeità contemporanea: promuovere una bellezza che metta in primo piano una estetica scevra da stereotipi tendenti a clonare, plastificare, derealizzare la figura umana. Una estetica tossica, questa, che mina l‘autostima delle persone con modelli illusori, alterati, simulati e dunque irraggiungibili.

La volontà è andare oltre queste convenzioni promuovendo una valorizzazione del corpo autentico, imperfetto e unico. Diverse sono le collaborazioni con gallerie d’arte e spazi espositivi come il Cento Culture Contemporanee Corte dei Miracoli di Siena, il Palazzo Malaspina di San Donato o gallerie come la Color Triciclo di Barcellona, Spagna. L’inaugurazione, con l’apertura al pubblico, sarà sabato 1 marzo alle ore 18, e vedrà la presenza del curatore Francesco Nannoni, della co-autrice e progettista dello studio fotografico, Marianna Porro, e del fotografo Elvio Pierattini. La galleria Cesare Olmastroni di palazzo Patrizi si trova in via di Città 75, a Siena, ed è aperta tutti giorni, a ingresso libero, con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.

Massimo Biliorsi