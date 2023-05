"I conti non tornano" Scontro sul bilancio

"L’assessore Rusci confonde l’avanzo di amministrazione con il risultato di gestione, parlando così di un bilancio solido, che non giustifica però perdite sostanziose". I consiglieri del gruppo ’Per Monteriggioni’, Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, sono critici sul bilancio e contestano la giunta di centrosinistra e l’assessore Luca Rusci. "Il Comune di Monteriggioni – sottolineano i consiglieri di opposizione – ha sempre avuto un avanzo di oltre 10 milioni di euro, ma questo non autorizza l’attuale amministrazione Frosini a chiudere la gestione del 2022 con una perdita di 721mila euro a cuor leggero. La chiusura in negativo è sintomo di una cattiva programmazione della spesa pubblica e di un mancato rispetto degli equilibri di bilancio. Non sono bastate le maggiori entrate legate all’aumento dell’addizionale Irpef a scongiurare un saldo di gestione negativo". E ancora: "suggeriamo alla Giunta di rivedere la programmazione dei lavori pubblici, per non lasciare all’amministrazione che verrà una situazione finanziaria difficile – aggiungono Senesi e Lattanzio –. Essere lungimiranti non significa impegnare soldi per opere grandiose e di scarsa utilità, come emerge dal vigente piano triennale opere pubbliche, in cui si trovano la riqualificazione delle aree esterne alla sede comunale in località La Colonna (400mila euro) e la realizzazione della nuova sede del Comune (3.720.000 euro)". "Essere lungimiranti – concludono i consiglieri di opposizione – significa, invece, amministrare con diligenza e prudenza le risorse pubbliche, garantendo alta qualità dei servizi pubblici, manutenzioni ordinarie e realizzazione di opere necessarie alla collettività".