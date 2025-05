I bronzi protagonisti nei francobolli. Cerimonia a San Casciano dei Bagni

È un’altra tappa del cammino che ha portato in tutto il mondo la fama dei bronzi di San Casciano Bagni, scoperti durante gli scavi al Santuario del Bagno Grande che chissà quante meraviglie potranno restituire. Al teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni è stato presentato il francobollo emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e divulgato da Poste Italiane Spa.

Il francobollo, dal valore di 1,35 euro, sarà inviato alle amministrazioni postali di tutti gli Stati, entrando nelle collezioni postali di tutto il mondo. "È un grande piacere sapere che in questo momento di grandi conflitti – ha detto la sindaca Agnese Carletti – siano proprio i bronzi di San Casciano a rappresentare l’Italia nella giornata dedicata all’Europa, in quanto simbolo di un luogo che è riuscito nel quale due popoli in guerra, Etruschi e Romani, convivevano. L’emissione del francobollo si inserisce in un contesto che chiede la pace a gran voce, grido a cui ci uniamo anche noi".

Durante la presentazione dell’annullo filatelico sono intervenuti Giorgio Pistocchi per conto del ministero delle Imprese del Made in Italy, e Claudio Vescovi, per conto di Poste Italiane. A seguire è stata presentata la monografia edita da “Archeo” dedicata agli scavi di San Casciano dei Bagni. Il titolo del volume è “Sette anni a San Casciano dei Bagni” ed è stato curato da Emanuele Mariotti, Ada Salvi e Jacopo Tabolli.

La monografia è stata presentata da Emanuele Mariotti, direttore dello scavo archeologico di San Casciano dei Bagni e Ada Salvi, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Siena Arezzo Grosseto. San Casciano dei Bagni si sta ormai affermando come uno dei centri focali dell’archeologia italiana e internazionale, grazie non solo ai suoi straordinari ritrovamenti ma anche grazie al ricchissimo contesto in cui questi sono inseriti. E lo sarà sempre di più con la nascita del museo.