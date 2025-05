’Hahn Lecture’. La lectio di Jackson

Il professor Matthew Jackson, docente di Economia della Stanford University, una delle figure di spicco nell’ambito delle reti economiche e sociali, sarà venerdì a Siena per una lezione da titolo ’The role of networks and social capital in determining patterns of inequality and economic mobility’, all’Università alle 11 nell’aula Romani della sede San Francesco.

L’iniziativa, che sarà aperta dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra e del professor Filippo Belloc, direttore del Dipartimento di Economia Politica e Statistica, è coordinata dal professor Nicola Dimitri. Seguirà l’introduzione del professor Paolo Pin, e quindi la lezione del professor Jackson. L’evento rappresenta l’ottava ’Hahn Lecture’, iniziativa in memoria del professor Frank Hahn, docente all’Università di Siena dal 1990 al 1996. L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Ateneo senese ed ha il supporto di Chianti Banca.

Il professor Matthew Jackson è senior fellow allo Stanford Institute for Economic Policy Research. Ha conseguito il dottorato in Economia presso la Stanford University e ha ricoperto incarichi accademici in istituzioni prestigiose, tra cui il California Institute of Technology (Caltech). I suoi studi si concentrano sulle interazioni strategiche in contesti sociali ed economici, con particolare attenzione alla formazione e all’impatto delle reti sociali ed economiche sulla diffusione delle informazioni, l’accesso alle opportunità economiche e le dinamiche di potere nei mercati. Il suo libro Social and Economic Networks è considerato riferimento nel campo della teoria dei network. E’ membro della National Academy of Sciences e della American Academy of Arts and Sciences e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il John von Neumann Award per i suoi contributi alla teoria dei giochi e alle scienze sociali.