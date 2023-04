Grifoni al Policlinico, test di pronto soccorso Il dg Barretta e le novità sull’emergenza

Ha fatto visita ieri all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese il dottor Stefano Grifoni, coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico. Al centro del confronto i risultati conseguiti nel 2022, la proposta di strategie per il triennio 2023-2025 e lo stato dell’arte del Pronto Soccorso. Sono stati il direttore generale Antonio Barretta, la direttrice sanitaria Francesca De Marco e il direttore del Pronto Soccorso, Giovanni Bova, ad illustrare le attività, le caratteristiche organizzative e logistiche del Pronto Soccorso nel corso di una visita alla struttura e di un incontro con i professionisti a lavoro: sono stati presentati i lavori conclusi di recente e le innovazioni organizzative introdotte fra cui il potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico e l’introduzione del ‘see and treat’, cioè la gestione infermieristica dei codici minori.

"È stata l’occasione – ha detto il direttore generale Barretta - per la nostra azienda per confrontarsi sui risultati ottenuti, sugli obiettivi futuri e sugli sforzi compiuti e ancora da compiere per rendere il nostro pronto soccorso efficace e resiliente". "Ho riscontrato una realtà fortemente dinamica – ha detto il dottor Grifoni - che sta progettando e realizzando importanti cambiamenti per migliorare i servizi sanitari. Questo confronto con l’Aou Senese è il primo di una serie di altri momenti di approfondimento che intendo realizzare anche in altre aziende per raccogliere spunti utili per il governo clinico del Sistema sanitario regionale e buone pratiche da replicare in altri luoghi".