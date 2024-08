Granito assente ieri alla Tratta, squalificato

Gabriele Puligheddu detto Granito, esordiente a luglio con il giubbetto della Giraffa, è stato escluso dalla partecipazione al Palio dell’Assunta con ordinanza del sindaco Nicoletta Fabio. "Il fantino – si legge nell’atto – avendo partecipato al Palio del 2 luglio 2024, aveva l’obbligo, a norma dell’articolo 43 del ‘Regolamento per il Palio’, di mettersi a disposizione del Comune per la prova dei cavalli presentati alla ‘Tratta’ del 13 agosto, con comminatoria di esclusione dal Palio stesso in caso di inottemperanza a tale prescrizione regolamentare". E considerato che Puligheddu ieri mattina non si è presentato, "sussistono le condizioni per l’applicazione del dispositivo del citato articolo 43, che prescrive l’automatica esclusione dell’inadempiente dalla partecipazione alle prove e al Palio".