Granfondo del Castello. Si corre il 16 di marzo

La Granfondo Castello di Monteriggioni, decana della mountain bike toscana, quest’anno si svolgerà il 16 marzo. La macchina organizzativa è già in pieno movimento. Abituata ad essere la tappa inaugurale della Coppa Toscana MTB, giunta all’importante traguardo della 33esima edizione, cambia connotati diventando la vera e propria rivincita della Bacialla Bike che aprirà la contesa solamente una settimana prima. Ma non è solo questa la novità dell’evento, perché la manifestazione allestita con tanto amore dal Team Bike Pionieri ASD raddoppia. I biker, se ne annunciano almeno 700, potranno infatti infatti scegliere fra due percorsi agonistici: il principale con i suoi 49 chilometri per 1.300 metri di dislivello si conferma come un eccezionale tracciato ideale per l’inizio stagione, ma al suo fianco viene lanciato il nuovo percorso medio di 28 chilometri per 700 metri di dislivello. Per il lungo verranno premiati i primi 5 assoluti, per il medio i primi 3. In programma anche la pedalata cicloturistica disegnata attraverso i sentieri della Via Francigena. La gara, che fa parte anche della DeltosCup, scatterà alle 9.30 da Castellina Scalo per concludersi nello splendido scenario del Castello di Monteriggioni, dove avverranno le premiazioni. Il costo delle iscrizioni per chi non è abbonato a una delle due challenge è di 40 euro fino al 14 marzo, nel weekend di gara si potrà provvedere sul posto in Piazza Bersaglieri a Castellina Scalo al prezzo di 50 euro se non sarà stato raggiunto il tetto massimo di 1.200 adesioni. Per i cicloturisti il costo è di 37 euro. Per informazioni: Team Bike Pionieri, https://www.gfcastellodimonteriggioni.it/