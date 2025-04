Grandi esperti per il corso di micologia

Una didattica dedicata alla cultura micologica sul territorio amiatino per la gioia dei tantissimi amanti della raccolta dei pregiati funghi che sono parte integrante delle faggete e dei castagni nel contesto di un’area fungina del tutto particolare in questa area della montagna verde toscana. È il presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Valdorcia Luca Rossi ad annunciare la novità che partirà il prossimo mese di settembre e che riguarderà appunto il fungo e le sue peculiarità. "Sono orgoglioso di poter annunciare – ha detto Rossi – che dal prossimo autunno prenderà il via un corso biennale di micologia diretto dal responsabile tecnico Nicola Sitta, massimo esperto europeo del settore, affiancato dalle professoresse dell’Università di Siena Elena Salerni e Claudia Perini. Sarà un corso che si svolgerà prevalentemente al centro di didattica ambientale del Pigelleto, nel Comune di Piancastagnaio e in parte ai laboratori dell’Università di Siena".

"Il corso si avvarrà di escursioni sul territorio e trasferte in alcune regioni come il Trentino Alto Adige e la Basilicata. Debbo ricordare – ha detto ancora Rossi – che incontri e convegni sul tema della micologia negli scorsi anni ne sono stati fatti con attenzione e successo. Devo comunque ringraziare chi ha potuto mettere in piedi questa grande iniziativa che sicuramente piacerà a tutti gli amanti della raccolta dei funghi che da giugno a fine ottobre frequentano i nostri boschi amiatini. Per questo sono grato a Piergiuseppe Montini e Daniele Rappuoli, funzionari di questa Unione dei Comuni, che mi hanno supportato e convinto la mia giunta per aver portato a termine l’iniziativa".

Iscrizioni e informazioni alla sede dell’Unione e ai Comuni.