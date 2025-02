Grande festa in Piazza . La musica di Porthos con la sua Carnival Band

Torna a Siena per il 4 marzo in una particolare serata in Piazza del Campo (ore 21) per festeggiare l’addio al carnevale chiamato dall’Amministrazione Comunale. Ecco Giuseppe Pugliese, in arte Porthos, con la sua Carnival Band formata da Federico Buccini (tastiere), Jose Ramon Caraballo Armas (percussioni e tromba), Alessandro Recanati (chitarra elettrica), Shanti Colucci (batteria), Moussa Bonanventura (contrabbasso), Andrea Serino (trombone), Giulia Gentile (violino), Elisa Vota (violino), Michela Marchiana (viola), Angelica Simeoni (violoncello).

Raccontaci la tua avventura: "Sono partito da Siena subito dopo essermi diplomato al Sarrocchi per andare a studiare Canto al Saint Louis College of Music a Roma nel 2017. Ho partecipato a vari concorsi e Festival sia in Italia (Area Sanremo, Premio Mia Martini) che in Slovenia. Praticare l’attività di direzione artistica nei locali del quartiere romano in cui abito tutt’oggi (San Lorenzo) credo sia una delle tappe più importanti: ascoltare e selezionare gruppi per le serate ti fa crescere musicalmente".

Difficoltà incontrate? "La difficoltà economica è la prima che ti si palesa davanti quando ti trasferisci in una grande città. Trovare un lavoro, una casa partendo da zero è stata un’esperienza dalla pedagogia ’spartana’. Non è venuto a mancare in questi sette anni il sostegno della mia famiglia e della mia Contrada, la Civetta e la Compagnia di Pierpettinaio che ringrazio".

Ed il progetto musicale di oggi? "È la realizzazione di un’ambizione germogliata tanto tempo fa, quella di poter eseguire gli arrangiamenti e le composizioni dei miei pezzi nella loro totale espressione. Felice e quasi incredulo di poter collaborare con musicisti veramente di alto livello, tra cui Josè Ramon Caraballo Armas, percussionista e trombettista storico della Bandabardò, Daniele Silvestri, Subsonica".

E la serata del 4 marzo? "Porteremo in Piazza del Campo il mio nuovo album ’Questo grande Show’ intervallato da parti attoriali scritte e dirette in collaborazione con Lorenzo Baldi, regista e co-sceneggiatore dello spettacolo. Gli attori sono: Archita Giuseppe Russo, Leonardo Silla, Matilda Russo, Claudia Shirin Bahri. Le costumiste sono Valentina Meo e Rebecca Cristiano".

Cosa significa suonare in questa piazza e nella tua città? "Cosa significa per me tornare nella mia città e portare il risultato di anni di musica ed esperienze? Significa restituire e ringraziare, restituirmi e ringraziarvi, dal direttore Vincenzo Bocciarelli che ha creduto e scelto il mio progetto per l’evento del Martedì Grasso di Siena".

Programmi per il futuro? "Stiamo cercando nuove date per la presentazione dell’album, ci stiamo lavorando. Riguardo a nuova musica si, ci sono già nuovi brani e concept che sento di portare a terra. Sicuramente una direzione diversa da quella presente".

Massimo Biliorsi