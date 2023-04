Gran fondo per mille ciclisti Sinalunga diventa capitale delle mountain bike

di Luca Stefanucci

Sinalunga capitale per un giorno della mountain bike. Manca poco più di una settimana all’edizione numero 29 della “Sinalunga Bike“, la gran fondo che animerà la cittadina della Valdichiana, organizzata dalla Donkey Bike Sinalunga Asd. Un evento di richiamo e che porterà a Sinalunga atleti di spicco. Dall’organizzazione fanno sapere che ai nastri di partenza ci saranno corridori del calibro di Hectror Leonardo Paez Leon, due volte campione del mondo marathon (2019 e 2020); il già campione europeo marathon Alexey Medvedev; atleti di livello come Diego Rosa (che da professionista su strada ha vinto, tra l’altro, la Milano-Torino e una tappa al Giro dei Paesi Baschi) Francesco Failli, Stefano Valdrighi, Riccardo Chiarini. Senza dimenticare Silvia Scipioni, assoluta protagonista della Mtb italiana degli utlimi anni.

Un livello alto, c’è chi ha indossato la maglia azzurra e chi ha un futuro molto promettente. Billi e Scipioni hanno vinto l’ultima edizione della “Sinalunga Bike“. E poi ci saranno tanti appassionati pronti a pedalare lungo un percorso di 52 km per 1.500 metri di dislivello, tra boschi, paesaggi mozzafiato, saliscendi. Previsto anche un tracciato più breve di 33 km per un dislivello di 680 metri.

A Sinalunga si uniranno gli “abbonati“ di quattro circuiti: Coppa Toscana Mtb, Maremma Tosco Laziale, Tour 3 Regioni e Umbria Tuscany. Ma oltre che uno spettacolo sportivo, la gara sarà di riflesso una vetrina di visibilità per il territorio e un’occasione per le attività della zona. "Lo scorso fine settimana – spiega Roberta Cresti, presidente della Donkey Bike Sinalunga – eravamo già a 850 iscritti ma prevediamo di arrivare sicuramente a mille. Lo scorso anno siamo stati la quarta manifestazione per numero di partecipanti a livello nazionale di gran fondo Mtb. Arriverà gente e sportivi da tutta Italia. Le strutture ricettive sono piene a Sinalunga e in tanti vanno nei paesi vicino. Un evento che crea indotto, ristoranti e attività commerciali avranno tanta gente". La partenza di domenica 16 aprile è fissata alle 9.30 come sempre dal Centro Commerciale I Gelsi, alla Pieve, nel cui ampio parcheggio saranno ospitati tutti i servizi, docce comprese usufruibili anche al palazzetto dello sport.

La “Sinalunga Bike“, per chi non ha ambizioni di classifica, avrà anche i suoi momenti “golosi“ come il ristoro a Scrofiano con i dolci sfornati dalle massaie. "Ringrazio i volontari – continua Cresti – sono due mesi che lavorano per un percorso perfetto e davvero unico".