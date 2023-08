Gozzi, il saluto alla Piazza C’era tutta la sua Chiocciola

Un silenzio assordante ha accompagnato il feretro portato a spalla dall’oratorio della Chiocciola, la sua Contrada, all’imbocco del Casato dove entra il corte storico per il Palio. Emozione, lacrime. Dolore che i tanti giorni trascorsi dalla morte di Paolo ’Peo’ Gozzi, il 7 luglio scorso, non hanno lenito negli amici e soprattutto nel cuore dei suoi cari. Un momento toccante quando il feretro è arrivato portato a spalla, tanti i chiocciolini, c’era il priore Marco Grandi, altri ex dirigenti. Il popolo di San Marco che tante volte Gozzi aveva fatto divertire nelle serate all’Oliveta e con la sua Compagnia dei Toscanacci. Quindi il saluto alla Piazza, per l’ultima volta. Intorno molti turisti che, alle 15, sedevano ancora ai tavoli del locali. E si chiedevano il perché di quel gesto e della bandiera che avvolgeva la bara in un abbraccio. Per i senesi, invece, non servivano spiegazioni. Molti non sono riusciti a trattenere le lacrime mentre il feretro veniva fatto scivolare nel carro funebre diretto alla chiesa di San Rocco per la messa. Quindi la tumulazione al camposanto del paese dove riposa anche il padre di Gozzi.

Della morte del 49enne, però, si parlerà ancora. Perché è in corso l’inchiesta, coordinata dal pm Nicola Marini, che vede già tre nomi nel registro degli indagati. La donna al volante dell’auto con cui Gozzi il 4 luglio ha avuto l’incidente lungo la strada che porta a San Rocco, per cui l’accusa è di omicidio stradale. Ad assisterla è l’avvocato Antonio Cambò. Successivamente – di qui lo stop al funerale e l’attesa per l’autopsia – si sono aggiunti i nomi di due medici delle Scotte per valutare se ci possono essere state eventuali negligenze sanitarie nella morte di Gozzi che non era arrivato alle Scotte in condizioni disperate. I due medici sono difesi dagli avvocati Daniela Del Lungo e Sara Castellani e dall’avvocato Niki Rappuoli di Arezzo. Il primo passaggio di chiarezza si avrà quando l’autopsia verrà depositata sul tavolo del pm Marini a fine ottobre.

La.Valde.