Gotti premiato come fondatore della Ets

Un bel riconoscimento per il professor Giuseppe Gotti: a Milano, il primario di Chirurgia toracica, poi responsabile del Dai Cardio-toraco-vascolare delle Scotte, oggi in pensione (ma svolge attività ambulatoriale alla Lilt e presiede il Cus Siena, oltre a partecipare a congressi e meeting), ha ricevuto il premio come padre fondatore della Ests (European society of thoracic surgeons), che quest’anno spegne 30 candeline. La Ests conta 1600 soci ed è nata nel 1993 ad Heidelberg, in Germania, da un gruppo di 30 chirurghi toracici. "Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento – ha commentato Gotti –, una grande soddisfazione. Mi ha fatto piacere anche rivedere tanti amici e colleghi con cui ho condiviso questa bella avventura".