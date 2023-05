Gli infermieri scendono in piazza "Centrali nel sistema assistenziale"

Gli infermieri scendono in piazza per incontrare i cittadini: sabato l’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere con una iniziativa per promuovere il valore culturale e scientifico della professione. Per l’intera giornata gli infermieri animeranno uno stand in piazza Gramsci con stazioni di BLS. ’Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione’ è il tema scelto dalla Federazione Nazionale per l’edizione 2023 della Giornata Internazionale dell’Infermiere che il 12 maggio unisce idealmente 13 milioni di infermieri per ricordare Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. "La nostra professione - commenta il presidente dell’Ordine, Michele Aurigi – è da tempo oggetto di cambiamenti e il ruolo dell’infermiere è centrale nel nostro sistema assistenziale, se solo le organizzazioni sanitarie in Italia riuscissero a impiegarli al meglio. In occasione della giornata in cui celebriamo la nostra professione, voglio rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi che si impegnano ogni giorno per garantire assistenza, tutela e promozione della salute: una mission non facile, infinitamente delicata ma meravigliosa".