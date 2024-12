Gli auguri in ospedale e il saluto ai pensionati

Appuntamento con gli auguri di Natale ai dipendenti all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’evento si è aperto con il saluto al personale andato in pensione nel 2024, con i commossi ricordi dei tanti anni passati all’ospedale. Tutto il personale si è ritrovato nell’aula magna del centro didattico, dove il rettore Roberto Di Pietra e il direttore generale Antonio Barretta hanno aperto la cerimonia, che ha visto l’esibizione degli allievi del Conservatorio Rinaldo Franci, un ensemble e alcuni solisti coordinato dalla professoressa Lucia Goretti: ai flauti Silvia Corsi, Aurora Ruspantini, Arianna Argiento e Cao Can, all’oboe Federico D’Alesio e al sassofono Lorena Moretti. Particolarmente emozionante la lettura da parte del chirurgo Giuseppe Nisi di una sua poesia dal titolo ’Natale e il buco nel pigiama’ che racconta la vita in ospedale in un periodo particolare, quello del Natale, attraverso gli sguardi del paziente e del medico. È stato poi proiettato un video sui punti salienti del 2024 del policlinico. I dipendenti sono stati omaggiati dei cataloghi del Siena International Photo Awards, donati da Luca Venturi.

"E’ stata una cerimonia molto toccante – ha detto il direttore Barretta – che certamente rifaremo in futuro, con un saluto doveroso ai professionisti che hanno passato un lungo periodo della loro vita in ospedale. Con l’occasione rifaccio gli auguri a loro e anche ai pazienti e alle famiglie, al termine di un anno particolarmente impegnativo".