Gli allievi di Siena Jazz in Inghilterra

La cantante Giuditta Franco, il contrabbassista Francesco Bordignon e il chitarrista Edoardo Ferri, allievi di Siena Jazz, sono stati fra i protagonisti del progetto-evento di cooperazione internazionale Parabola Ensemble del Cheltenham Festival, affiancati dai colleghi del Conservatorio di Birmingham, che ospitava l’evento, insieme agli studenti provenienti da Amburgo.

L’Accademia ha partecipato a questo crocevia di esperienze e di confronto, consacrandola ancora come punto di riferimento per la didattica di giovani appassionati provenienti non solo dall’Italia. In questa occasione tre band composte da talenti delle suddette scuole di musica, si sono esibite in due concerti presso l’Eastside Jazz Club di Birmingham e sul palco del Cheltenham Festival, i cui spettatori hanno accolto molto positivamente le performance.

Giuditta Franco e Francesco Bordignon, entrambi freschi vincitori del Concorso Bettinardi 2024 si sono affermati rispettivamente nelle categorie migliore voce e premio “E. Frassi” per i contrabbassisti. Edoardo Ferri invece , chitarrista guidato dai docenti Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, con cui ha costituito il progetto “Eddie and the kids”, ha eseguito un programma di sue composizioni originali e del contrabbassista di Amburgo.

"Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia e il jazz italiano nel mondo" – ha dichiarato il direttore artistico di Siena Jazz Paolo Guidi.

L’Accademia che ha da poco riaperto le ammissioni al nuovo accademico per i corsi di primo e secondo livello, si prepara ora a nuovi importanti appuntamenti in Italia e all’estero.