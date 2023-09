gli abbonamenti

Le formule di abbonamento sono nove. Previsti un unico turno al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Politeama (7 spettacoli) e al Boccaccio (5 spettacoli), la formula ORO che comprende il turno unico del Politeama e il turno unico del Popolo, la formula Di Teatro in Teatro. Abbonamenti anche per i concerti e la formula turno libero di 5 o 7 spettacoli, con almeno uno spettacolo in ognuno dei teatri.