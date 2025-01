Giuseppe Gabbrielli capitano vittorioso nel 1820

Omaggio all’ultima Contrada che ha vinto il Palio: ricordiamo il Capitano Giuseppe Gabbrielli, che ha guidato la Lupa per la carriera del 2 luglio 1820, mettendo ad arte il fantino Matteo Brandani detto Brandino Maggiore sul cavallo baio di Giovanni Soldatini.

La corsa vede la partenza bruciante del Bruco, con l’esperto Piaccina, e del Valdimontone, con Caino altro grande della piazza. Dopo un buon recupero da parte del Nicchio, con il fantino Ferrino, ecco arrivare proprio dalle retrovie proprio la Lupa, che approfitta alla grande della lotta fra Nicchio e Valdimontone, e prende la testa della corsa e vince con buona distanza dagli altri.

La festa, si racconta nelle cronache del tempo come ‘memorabile’, vede il coordinamento dell’onorando della Lupa Carlo Colombi, con la Contrada che non vinceva da cinque anni. Coraggiosa la scelta di Gabrielli di affidare un cavallo così competitivo ad un fantino che non vinceva dal 17 agosto 1806, per questo considerato da molti addetti ai lavori un elemento ormai di seconda fascia e se non addirittura peggio.

Gabbrielli, nonostante il successo, lascerà la maggiore carica paliesca della Lupa: il suo l’aveva fatto e così era passato alla storia nel migliore dei modi.

Massimo Biliorsi