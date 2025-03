Giunti in tour sulla Via Lauretana. Task-force tra Comuni per valorizzare l’antico percorso

Un tour nelle sette stazioni per la sosta dei pellegrini predisposte lungo la Via Lauretana Toscana, da Cortona a Siena. È quello che l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Vanna Giunti, ha effettuato ieri partendo dal comune di Cortona e toccando Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga, Rapolano Terme e Asciano, con conclusione a Siena. Il progetto esecutivo ’Gestione associata del cammino ‘Via Lauretana Toscana - percorso ciclistico e realizzazione di aree di sosta e servizio’ è stato redatto dal Comune di Siena sulla convenzione stipulata nel 2019 fra le amministrazioni di Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona, finalizzata alla partecipazione al bando “In itinere” della Regione. L’investimento complessivo di 110mila euro, di cui 30mila euro a carico dei Comuni coinvolti e 80mila euro a carico della Regione, ha permesso la realizzazione di un percorso ciclistico, di aree di sosta e di servizio e di altre opere edili lungo il tragitto dell’antica Via Lauretana. L’intervento, realizzato dagli uffici del Comune di Siena, è stato proposto e condiviso con le altre amministrazioni.

"Una giornata speciale – commenta Giunti – che testimonia l’attenzione della nostra amministrazione allo sviluppo della Via Lauretana e al rapportarsi in modo sinergico con le altre realtà che vengono attraversate dal suo percorso. Unendo le forze possiamo favorire la promozione di un territorio ricco di storia, cultura enogastronomica, bellezze artistiche e paesaggi unici. Siena e le Crete sono già molto conosciute nel mondo, ma con il progetto della Lauretana abbracciamo anche la Val di Chiana e Cortona, gli altri due snodi fondamentali dell’antica via etrusco-romana che collega Cortona a Montepulciano e Siena. Un percorso con caratteristiche e potenzialità importanti, che intendiamo raccontare e valorizzare al meglio".

"Quello della valorizzazione della Via Lauretana – ha detto Enrica Ercoli, assessora alla Cultura e turismo di Asciano – è un obiettivo che condividiamo e portiamo avanti fin dal 2016. Un valore, quello del tracciato, che affonda le sue radici nella storia e che oggi diventa anche strumento di promozione. Un ringraziamento all’associazione Arca che ha lavorato al progetto e a tutti i Comuni che hanno individuato in Asciano il capofila".

Terminata questa prima fase, è in definizione il nuovo protocollo d’intesa per la valorizzazione della Via Lauretana Toscana per il triennio 2025-2027, che vedrà nuovamente coinvolte le amministrazioni di Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona.