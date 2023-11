Giulia Cecchettin. Oggi in piazza ’Non Una di meno’

Non si poteva aspettare il 25 novembre, l’omicidio di Giulia Checchettin ha reso ancora più urgente il bisogno di scendere in piazza e ribadire ancora una volta il bisogno di un cambiamento radicale della società, l’inammissibilità di qualsivoglia violenza sulle donne. Per questo, per Giulia, per le 102 donne uccise in Italia quest’anno e per tutte le altre, ’Non una di meno Siena’ ha deciso di scendere in piazza Tolomei oggi alle 18 con lo slogan "Se toccano una, toccano tutte". "Per Giulia e per tutte noi! Abbiamo messo al centro del nostro sentire la rabbia – scrive ’Non una di meno’ –. Non certo a coprire il dolore profondo che proviamo, ma perché questo dolore si faccia rivolta contro l’esclusone dagli spazi pubblici, contro i silenzi complici e ammiccanti di fronte alle molestie, contro i maltrattamenti, contro gli stereotipi, contro l’obbligo a doverci difendere, contro le violenze di tutti i tipi alle quali siamo esposte solo perché donne. Oggi scegliamo la rabbia perché è l’unico sentimento capace di alimentare la nostra resistenza alle ingiustizie e di sostenerci nella sfida al silenzio e all’emarginazione dentro i quali vorrebbero imprigionare il nostro dissenso". È stata la stessa Elena Checchettin, sorella di Giulia, a chiedere di "non fare un minuto di silenzio, bruciate tutto, serve una rivoluzione culturale", ha detto. La stessa Elena, a dimostrazione di quanto sia drammaticamente radicato il problema, si trova ora a doversi difendere di fronte a chi sui social la accusa di politicizzare il femminicidio della sorella.

E.R.